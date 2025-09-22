«Интервидение-2025»
В МИД Австралии высказались об отмене выступления Vassy на «Интервидении»

ABC: Австралия отрицает давление на певицу Vassy из-за «Интервидения»

Певица Vassy Певица Vassy Фото: Александр Щербак/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»

Власти Австралии не вступали в контакты с организаторами музыкального конкурса «Интервидение» по поводу участия певицы Vassy, сообщил представитель МИД страны телерадиокорпорации ABC. При этом дипломат отказался давать конкретные комментарии по ситуации с отменой выступления артистки.

Сама исполнительница подтвердила, что уже покинула Москву и пребывает в состоянии шока от произошедшего. Vassy воздерживается от каких-либо подробных заявлений до получения инструкций от официальных властей своей страны.

Ранее оргкомитет конкурса распространил заявление о том, что артистка не сможет выступить из-за «беспрецедентного политического давления со стороны правительства Австралии». По данным организаторов, 20 сентября австралийские власти направили певице официальную ноту.

«Интервидение» является музыкальным конкурсом, который проводился Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT) в период с 1960-х по 1980-е годы. Исторически в нем участвовали не только соцстраны, но и ряд западных государств, включая Канаду, Испанию и Нидерланды.

Ранее стало известно, что артистка Vassy с американским и австралийским гражданством отказалась представлять США на конкурсе из-за беспрецедентного политического давления со стороны Канберры. При этом организаторы «Интервидения» подчеркнули, что США остались полноправными участниками: в жюри страну представлял легендарный вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер.

