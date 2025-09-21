«Пришлось отказаться»: певица из США о срыве выступления на «Интервидении»

Американская певица Vassy в беседе с изданием StarHit заявила, что получает множество слов поддержки на фоне отмены ее выступления в финале международного музыкального конкурса «Интервидение». По словам исполнительницы, ей пришлось отказаться от участия из-за непредвиденных обстоятельств.

Да, к сожалению, мне пришлось отказаться от участия из-за непредвиденных обстоятельств, но дайте мне, пожалуйста, день, и я вернусь к этому разговору, — отметила Vassy.

Американка призналась, что очень расстроена из-за того, ей не удалось выступить на конкурсе. Также она дала понять, что высоко ценит поддержку, которую оказывают поклонники ее творчества после произошедшего.

Организаторы «Интервидения» сообщили, что Vassy отказалась от участия из-за беспрецедентного политического давления со стороны Канберры. При этом США остались полноправными участниками конкурса — в жюри страну представил легендарный вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер.

Победителем «Интервидения-2025» стал представитель Вьетнама Дык Фук, который набрал 422 балла. На втором месте расположилось трио «NOMAD» из Киргизии, набравшее 373 балла. Замкнула тройку лидеров Дана Аль-Мир из Катара с 369 баллами.