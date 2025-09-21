«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 10:33

«Пришлось отказаться»: певица из США о срыве выступления на «Интервидении»

Певица Vassy из США впервые высказалась об отмене выступления на «Интервидении»

Vassy Vassy Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS/Global Look Press

Американская певица Vassy в беседе с изданием StarHit заявила, что получает множество слов поддержки на фоне отмены ее выступления в финале международного музыкального конкурса «Интервидение». По словам исполнительницы, ей пришлось отказаться от участия из-за непредвиденных обстоятельств.

Да, к сожалению, мне пришлось отказаться от участия из-за непредвиденных обстоятельств, но дайте мне, пожалуйста, день, и я вернусь к этому разговору, — отметила Vassy.

Американка призналась, что очень расстроена из-за того, ей не удалось выступить на конкурсе. Также она дала понять, что высоко ценит поддержку, которую оказывают поклонники ее творчества после произошедшего.

Организаторы «Интервидения» сообщили, что Vassy отказалась от участия из-за беспрецедентного политического давления со стороны Канберры. При этом США остались полноправными участниками конкурса — в жюри страну представил легендарный вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер.

Победителем «Интервидения-2025» стал представитель Вьетнама Дык Фук, который набрал 422 балла. На втором месте расположилось трио «NOMAD» из Киргизии, набравшее 373 балла. Замкнула тройку лидеров Дана Аль-Мир из Катара с 369 баллами.

Интервидение
певицы
США
конкурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дженнифер Энистон узнала настоящее имя Риз Уизерспун после 25 лет дружбы
Удары по Украине сегодня, 21 сентября: подробности, список пораженных целей
Гладков сообщил «тяжелые новости» из Шебекино после прилета БПЛА
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.