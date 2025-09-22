В Белоруссии подтвердили ранение своих граждан при атаке ВСУ на Крым

МИД Белоруссии подтвердил ранение двух своих граждан при атаке ВСУ на санаторий в Крыму, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. Там отметили, что пострадавшие находятся в среднетяжелом состоянии. В МИД республики добавили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранителями и медучреждениями.

Согласно уточненным данным, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 21 сентября около 19:30 мск беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали курортную зону Крыма, в результате чего погибли два человека, несколько пострадали. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ нанесли удары по гражданским объектам и мирным жителям в Крыму в отместку за свои провалы на фронте. По его словам, противник целенаправленно перешел к тактике открытого террора против гражданского населения.