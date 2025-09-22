Стали известны новые подробности удара беспилотника по школе в Крыму Следователи начали работу на месте удара дрона по школе в Форосе

На территорию школы в поселке Форос, которая подверглась атаке беспилотника ВСУ, прибыла группа следователей, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Журналистов попросили покинуть территорию учебного заведения для проведения необходимых следственных действий.

Специалисты приступили к работе в корпусе, куда непосредственно пришелся удар дрона, — там расположен актовый зал. Выяснилось, что беспилотник влетел в окно на втором этаже здания и взорвался. В школьной библиотеке была частично разрушена одна из стен, однако большинство книг на стеллажах остались невредимы. Мебель в помещении оказалась повреждена, также наблюдается обрушение элементов потолка.

По словам сотрудника учебного заведения, основной удар пришелся на актовый зал, библиотеку и столовую. При этом сам учебный корпус серьезных повреждений не получил, и его конструкция не пострадала.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали курортную зону Крыма, в результате чего погибли два человека. В Минобороны России сообщили, что снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории без военных объектов.