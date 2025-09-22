Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми В Перми мужчина начал приставать с каверзными вопросами к местным школьницам

В Перми местные жители стали жаловаться на блогера, пристающего к девушкам, в том числе несовершеннолетним, с каверзными вопросами, пишет Readovka.news. Мужчина в формате опроса для соцсетей расспрашивает девушек об их интимной жизни.

Как уточняет издание, блогер ищет незнакомых девушек для контента прямо на улице. В своих интервью мужчина высмеивает женский пол. Он использует непристойные выражения и обращается к девушкам с помощью уничижительных слов.

Как выяснилось, контент мужчины ориентирован на взрослую аудиторию. Сам же он ищет девушек, возраст которых преимущественно младше 18 лет. Сотрудники одного из университетов города уже призвали студенток быть осторожнее.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель домогался мальчика сначала в магазине, а затем в подъезде жилого дома. После задержания мужчина попытался оправдаться. Он заявил, что школьник якобы заигрывал с ним.