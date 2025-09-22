«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:33

Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми

В Перми мужчина начал приставать с каверзными вопросами к местным школьницам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Перми местные жители стали жаловаться на блогера, пристающего к девушкам, в том числе несовершеннолетним, с каверзными вопросами, пишет Readovka.news. Мужчина в формате опроса для соцсетей расспрашивает девушек об их интимной жизни.

Как уточняет издание, блогер ищет незнакомых девушек для контента прямо на улице. В своих интервью мужчина высмеивает женский пол. Он использует непристойные выражения и обращается к девушкам с помощью уничижительных слов.

Как выяснилось, контент мужчины ориентирован на взрослую аудиторию. Сам же он ищет девушек, возраст которых преимущественно младше 18 лет. Сотрудники одного из университетов города уже призвали студенток быть осторожнее.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель домогался мальчика сначала в магазине, а затем в подъезде жилого дома. После задержания мужчина попытался оправдаться. Он заявил, что школьник якобы заигрывал с ним.

Пермь
студентки
школьницы
домогательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
Песков оценил текущую ситуацию в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
Одно из российских кладбищ решили оставить без оградок на могилах
Российские военные нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ
Выявлены грубые ошибки при приемке обрушившейся школы под Новосибирском
«Едут не за морем»: депутат раскрыл, чем РФ привлекает китайских туристов
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.