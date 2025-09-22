В Кемерово беременную женщину — водителя приговорили к 2,5 года колонии Суд дал 2,5 года беременной женщине — водителю после ДТП с 200 пострадавшими

Рудничный районный суд Кемерово приговорил беременную женщину — водителя трамвая к 2,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором пострадали около 200 человек, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Она признана виновной в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), — отметил в СК.

Приговором суда женщине назначили наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на два года шесть месяцев и лишения права управлять транспортом на срок два года шесть месяцев. В прокуратуре отметили, что осужденная заметила сбой в тормозной системе трамвая, но продолжила движение вместе с пассажирами. Отключение аккумуляторной батареи и перезагрузка системы не устранили сбой, который привел к неконтролируемому набору скорости и столкновению с другим трамваем.

Ранее стало известно, что бывший генеральный директор АО «Кемеровская электротранспортная компания» признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.