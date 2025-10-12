ЦБ отменил голосование за символы для новой банкноты Банк России отменил голосование по выбору символов для 500 рублей из-за накруток

Массовые попытки накрутки голосов вынудили Банк России отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, передает пресс-служба ЦБ. В регуляторе отметили, что столкнулись с большим количеством технических манипуляций, направленных на искусственное завышение результатов за отдельные объекты, что сделало невозможным подведение объективных итогов.

Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования, — пояснили в ЦБ.

Перечень символов для голосования сохранится, но будут разработаны новые условия, исключающие возможность манипуляций. Новые даты проведения голосования будут объявлены дополнительно после анализа всех каналов голосования, отметили в регуляторе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о старте конкурса на iPhone 17 среди участников Всероссийского голосования за символы на новой 500-рублевой банкноте. Он добавил, что гаджеты будут разыграны среди тех, кто отдаст свой голос за символ «Грозный-Сити». Всего будут разыграны 10 единиц iPhone 17, указал глава республики.