Малолетний ребенок утонул в выгребной яме у частного дома под Саратовом

Следственным отделом по городу Энгельсу Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка, упавшего в выгребную яму, сообщили представители местного СУ СК. Согласно предварительной информации, инцидент произошел 23 сентября 2025 года на территории частного домовладения.

Предварительно установлено, что 23 сентября 2025 года на территории частного домовладения в городе Энгельсе малолетний ребенок упал в канализационный колодец, где впоследствии был обнаружен без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области сообщила, что двухлетний ребенок упал в наполненную водой выгребную яму на территории частного дома в селе Улькан, когда родители оставили его без присмотра. Мальчик не смог выбраться и погиб. По данным ведомства, взрослые обнаружили пропажу ребенка и пытались его спасти, однако деревянный настил препятствовал доступу к яме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.