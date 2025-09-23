Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме оценили идею запретить высаживать пожилых из автобусов

Депутат Бессараб поддержала запрет высаживать безбилетных стариков из автобуса

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В России нужно запретить высаживать безбилетных пожилых людей из автобусов, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, которые передает 360.ru, в этом вопросе их нужно приравнять к инвалидам I группы и детям.

Я считаю, что, допустим, после 80 лет человек уже приравнивается к инвалиду I группы. Просто это не требует официального документального подтверждения, — заявила она.

Ранее стало известно, что в России могут на законодательном уровне ввести запрет принудительной высадки пенсионеров старше 75 лет из общественного транспорта. Инициатива касается случаев, когда пожилые люди не могут подтвердить оплату проезда или право на льготу.

