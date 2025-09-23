Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 14:57

Разрыв цен на аренду жилья в Москве достиг рекордных 130 раз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве составляет 29 тысяч рублей, а самой дорогой — 3,75 млн, сообщает «РБК Недвижимость». Разрыв в столице достиг 130 раз, в других городах-миллионниках он варьируется от 13 до 50 раз.

За 29 тысяч рублей в можно снять расположенную в Новой Москве 12-ти метровую студию, за 3,75 млн рублей — шестикомнатную квартиру площадью 360 квадратных метров на так называемой «Золотой миле».

В Санкт-Петербурге стоимость аренды колеблется от 18 тысяч до 900 тысяч рублей, различаясь в 50 раз. В Екатеринбурге и Краснодаре разница достигает 33,3 раза, а в Уфе — 30 раз. Меньше всего показатель в Красноярске и в Омске. За самую дешевую жилплощадь в первом придется отдать 12 тысяч рублей, за наиболее дорогую — 160 тысяч. В Омске диапазон составил от 12,5 тысяч до 165 тысяч рублей.

Ранее исследование сервиса «Яндекс Аренда» показало, что в августе 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках (за исключением Казани) увеличилась на 1,2% и достигла 35 тысяч рублей за объект средней площади. Наибольший рост цен за месяц зафиксирован в Перми, где аренда подорожала на 9,9% — до 35 тысяч рублей.

квартиры
аренда
Москва
города-миллионники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Может потроллить»: депутат ответил Молдавии на запрет комедии Гайдая
«Ни пяди»: в Афганистане резко ответили Трампу по поводу базы Баграм
Калужские власти высказались о скандале в местной школе из-за хиджабов
В Госдуме оценили идею запретить высаживать пожилых из автобусов
Разрыв цен на аренду жилья в Москве достиг рекордных 130 раз
Жители Новой Москвы засняли последствия падения обломков БПЛА
Бородин раскрыл, почему Молдавия запретила фильм Гайдая
Путину доложили о сложной ситуации в российском регионе
Путин обратил внимание на жаркую погоду в этом году
Сколько стоит построить склад, офис или ТЦ в разных регионах России
«Угрозы не было»: Рютте высказался о ситуации с российскими истребителями
В НАТО пригрозили решительным ответом на нарушения воздушных границ
Взрыв прогремел на северо-западе Москвы на фоне атак БПЛА
Киев запустил по российским регионам свыше 50 дронов посреди дня
Диетолог назвала неочевидный продукт для здоровья нервной системы
Как мариновать опята на зиму: секреты приготовления и полезные советы
«Чтобы были на плаву»: военэксперт о целях отправки ВСУ за границу
Пожилая американка палкой обезглавила «Трампа» и попала на видео
Зеленский раскритиковал «Слугу народа» за провал пиара Украины на Западе
Ученые нашли доказательства «дружбы», которая длится уже 24 миллиона лет
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.