Разрыв цен на аренду жилья в Москве достиг рекордных 130 раз

Стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве составляет 29 тысяч рублей, а самой дорогой — 3,75 млн, сообщает «РБК Недвижимость». Разрыв в столице достиг 130 раз, в других городах-миллионниках он варьируется от 13 до 50 раз.

За 29 тысяч рублей в можно снять расположенную в Новой Москве 12-ти метровую студию, за 3,75 млн рублей — шестикомнатную квартиру площадью 360 квадратных метров на так называемой «Золотой миле».

В Санкт-Петербурге стоимость аренды колеблется от 18 тысяч до 900 тысяч рублей, различаясь в 50 раз. В Екатеринбурге и Краснодаре разница достигает 33,3 раза, а в Уфе — 30 раз. Меньше всего показатель в Красноярске и в Омске. За самую дешевую жилплощадь в первом придется отдать 12 тысяч рублей, за наиболее дорогую — 160 тысяч. В Омске диапазон составил от 12,5 тысяч до 165 тысяч рублей.

Ранее исследование сервиса «Яндекс Аренда» показало, что в августе 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках (за исключением Казани) увеличилась на 1,2% и достигла 35 тысяч рублей за объект средней площади. Наибольший рост цен за месяц зафиксирован в Перми, где аренда подорожала на 9,9% — до 35 тысяч рублей.