23 сентября 2025 в 14:13

Началась процедура банкротства российского подразделения Microsoft

Суд в Москве начал процедуру банкротства российского подразделения Microsoft

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Москвы по заявлению ООО «Майкрософт Рус» ввел в компании процедуру наблюдения в рамках банкротства, сообщает РИА Новости. Председатель должника признал на суде, что долги компании превысили 1,5 млрд рублей.

Рассмотрение дела о банкротстве «Майкрософт Рус» суд назначил на 17 марта. Временным управляющим назначен представитель ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Александр Пономаренко. Судья Татьяна Лобова пояснила, что суд определил СРО методом случайного выбора по собственному усмотрению.

Ранее российский суд приступил к процессу банкротства компании ООО «Майкрософт Рус», она является «дочкой» крупной западной компании Microsoft. Бизнес сам инициировал судопроизводство. В отчетности за 2024 год указывалось, что компания Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации ООО «Майкрософт Рус». С начала 2025-го к «дочке» было подано четыре иска на общую сумму 110 млн рублей.

Российское подразделение Microsoft официально начало процедуру банкротства в конце июля. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал соответствующее заявление от ООО «Майкрософт Рус». В конце мая компания опубликовала уведомление для кредиторов о намерении обратиться в суд. Точный размер финансовых обязательств не раскрывается, однако в апреле суд уже удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с «Майкрософт Рус» более $943 тысяч (свыше 74,3 млн рублей).

