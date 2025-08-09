Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 12:55

Российский суд начал банкротство «дочки» западного IT-гиганта

Суд начал банкротство компании-дочки Microsoft в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский суд приступил к процессу банкротства компании ООО «Майкрософт Рус», она является дочкой крупной западной компании Microsoft. Бизнес сам инициировал судопроизводство, передает РБК.

Отмечается, что в отчетности за 2024 год указывалось, что компания Microsoft не рассматривает вопроса ликвидации ООО «Майкрософт Рус». С начала 2025 к «дочке» было подано четыре иска на общую сумму 110 млн рублей.

Ранее российское подразделение Microsoft официально начало процедуру банкротства. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал соответствующее заявление от ООО «Майкрософт Рус», поданное 24 июля. В конце мая компания опубликовала уведомление для кредиторов о намерении обратиться в суд. Точный размер финансовых обязательств не раскрывается, однако в апреле суд уже удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с «Майкрософт Рус» более $943 тысяч (свыше 74,3 млн рублей).

В январе 2025 года банк подал иск против «Майкрософт Рус» на сумму 90,9 млн рублей о взыскании неосновательного обогащения. Согласно материалам дела, претензии связаны с договором на оказание поддержки, который был заключен в сентябре 2021 года. При этом с 1 апреля 2022 года компания прекратила оказание услуг по этому договору, хотя оплата за это была получена.

