Стало известно, когда Кузяев вернется в РПЛ

Российский полузащитник Далер Кузяев станет игроком «Ахмата» до пятницы, 26 сентября, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Ранее экс-игрок «Гавра» уже выступал за коллектив из Грозного с 2014 по 2017 год, когда клуб носил название «Терек».

Известно, что 32-летний Кузяев также мог перейти в московский ЦСКА, но в команде остались недовольны результатами медицинских обследований. В 2017 году Кузяев перешел из «Терека» в санкт-петербургский «Зенит», где отыграл шесть лет. Оттуда он перебрался в Европу: за французский «Гавр» россиянин провел 46 матчей, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3,5 млн (346,43 млн рублей).

Ранее петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч группы А, состоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:1. Дубль Александра Соболева (43-я и 59-я минуты) принес хозяевам победу, тогда как гол Надера Гандри (73-я минута) лишь сократил отставание гостей.