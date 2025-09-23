Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 20:04

Суд привлек супругу миллиардера Штенгелова по делу «КВД»

В иске об обращении имущества группы компаний «КДВ» участвует жена Штенгелова

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суд Тверского района Москвы привлек супругу миллиардера Дениса Штенгелова Марию Коржилову, которая также владеет акциями, в рамках иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы компаний «КДВ», включая бренды «Яшкино» и «Кириешки», сообщает ТАСС. Ранее обеспечительный арест был наложен на имущество Штенгелова и его отца на сумму 500 млрд рублей.

Суд постановил привлечь Коржилову Марию Геннадьевну, — огласила решение судья.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии почти 100 объектов недвижимости у председателя Совета судей Виктора Момотова. Следствие установило, что имущество было зарегистрировано на подставных лиц, а Момотов нарушал антикоррупционные нормы, сотрудничая с преступной группировкой «Покровские». Также он незаконно взыскал свыше 100 млн рублей из бюджета Краснодара и не уплатил налогов на 500 млн рублей, являясь совладельцем сети отелей Marton.

До этого Савеловский суд Москвы арестовал профессора Сеченовского университета Амину Гараеву по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Доктор медицинских наук будет содержаться под стражей в течение двух месяцев в рамках возбужденного уголовного дела.

суды
миллиардеры
супруги
коррупция
