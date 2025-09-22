Дочь миллиардера Владимира Евтушенкова Татьяна исключена из санкционного списка Великобритании, сообщила пресс-служба Минфина страны. Против нее и брата Феликса ввели рестрикции в 2023 году, заморозив их активы в стране.

Следующая запись была удалена из консолидированного списка и больше не подпадает под замораживание активов или санкции, связанные с трастовыми услугами: Татьяна Владимировна Евтушенкова, — сказано в документе.

Европейский суд ранее отклонил иск российского бизнесмена Романа Абрамовича об отмене санкций против него. Миллиардеру отказали, посчитав, что введение рестрикций было обоснованным. В решении указано, что заявитель поддерживал действия, «подрывающие территориальную целостность Украины», а представленные им доводы не опровергли оценки Совета ЕС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров между тем заявил, что Запад руководствуется не моралью или правом, а ненавистью и русофобией. Комментируя санкции Британии против его матери Аймани, он отметил, что западные страны борются не с врагами, а с женщинами и теми, кто помогает обездоленным.