Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:59

Кадыров впервые высказался о санкциях Лондона против его матери

Кадыров на фоне санкций Лондона заявил, что Запад руководствуется ненавистью

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Запад руководствуется не моралью или правом, а ненавистью и русофобией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Такой комментарий руководитель республики дал на фоне санкций Лондона против его матери Аймани. По словам Кадырова, Запад борется не с врагами, а с женщинами и теми, кто помогает обездоленным.

Запад не руководствуется ни моралью, ни правом, а действует, исходя из ненависти и русофобии. Он борется не с врагами, а с женщинами, с матерями и с теми, кто помогает обездоленным, — подчеркнул глава Чечни.

По словам Кадырова, это низший уровень «прогнившей западной политики», а также наглядная демонстрация слабости и двойных стандартов. Руководитель региона отметил, что его мать ведет тихую и спокойную жизнь вдали от политической сферы. Кадыров указал, что она никогда не воевала, не держала оружия и посвятила жизнь добрым делам.

Ранее Великобритания ввела санкции против матери главы Чечни. В списке ограничений отмечены заморозка активов, запрет на поездки и оказание трастовых услуг. Санкции также коснулись общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.

Чечня
Рамзан Кадыров
санкции
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах
Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе
В квартире известного юмориста обнаружили ценности на миллионы рублей
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Шебекино
«Уже надоела»: Захарова оценила возможную продажу Сафонова из-за украинца
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.