Кадыров впервые высказался о санкциях Лондона против его матери Кадыров на фоне санкций Лондона заявил, что Запад руководствуется ненавистью

Запад руководствуется не моралью или правом, а ненавистью и русофобией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Такой комментарий руководитель республики дал на фоне санкций Лондона против его матери Аймани. По словам Кадырова, Запад борется не с врагами, а с женщинами и теми, кто помогает обездоленным.

Запад не руководствуется ни моралью, ни правом, а действует, исходя из ненависти и русофобии. Он борется не с врагами, а с женщинами, с матерями и с теми, кто помогает обездоленным, — подчеркнул глава Чечни.

По словам Кадырова, это низший уровень «прогнившей западной политики», а также наглядная демонстрация слабости и двойных стандартов. Руководитель региона отметил, что его мать ведет тихую и спокойную жизнь вдали от политической сферы. Кадыров указал, что она никогда не воевала, не держала оружия и посвятила жизнь добрым делам.

Ранее Великобритания ввела санкции против матери главы Чечни. В списке ограничений отмечены заморозка активов, запрет на поездки и оказание трастовых услуг. Санкции также коснулись общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.