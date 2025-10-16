Госдума призвала проработать ответ Латвии в экономической сфере

Государственная дума рекомендует правительству России проработать ответные экономические меры против Латвии, об этом говорится в проекте заявления палаты о недопустимости дискриминационной политики европейской страны в отношении граждан РФ. Документ опубликован в думской электронной базе. Речь идет о решении Латвии депортировать проживающих на территории государства россиян.

Рекомендовать <…> проработать предложения по ответным действенным мерам, в том числе экономического характера, в отношении Латвийской Республики, — следует из документа.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что латвийские власти выдавливают пожилых русскоязычных жителей из страны, ее уже вынужденно покинули более 3000 человек. По ее словам, это похоже на создание неогетто.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил уверенность, что когда-нибудь Латвии придется заплатить за русофобию. По его мнению, из-за страха перед ответными мерами власти страны «идут вразнос».