Психолог рассказала о синдроме второй молодости

После 50 лет снижается фон социального давления, из-за чего возникает желание начать все заново, так называемый сидром второй молодости, заявила психолог и медиатор Юлия Куликова-Цай. По ее словам, переданным LIFE.ru, осознание конечности перестает пугать — оно делает жизнь ценной.

После 50 лет снижается фон социального давления — дети выросли, планы выполнены, статус устоялся.<…> Осознание конечности перестает пугать — оно делает время ценным. Отсюда желание «начать заново»: не потому, что жизнь не удалась, а потому, что теперь она наконец становится своей, — сообщила психолог.

