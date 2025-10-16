Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:06

Психолог рассказала о синдроме второй молодости

Психолог Куликова-Цай: после 50 лет возникает синдром второй молодости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После 50 лет снижается фон социального давления, из-за чего возникает желание начать все заново, так называемый сидром второй молодости, заявила психолог и медиатор Юлия Куликова-Цай. По ее словам, переданным LIFE.ru, осознание конечности перестает пугать — оно делает жизнь ценной.

После 50 лет снижается фон социального давления — дети выросли, планы выполнены, статус устоялся.<…> Осознание конечности перестает пугать — оно делает время ценным. Отсюда желание «начать заново»: не потому, что жизнь не удалась, а потому, что теперь она наконец становится своей, — сообщила психолог.

Ранее психолог Гульнара Тайчинова заявила, что вечерние ритуалы, такие как чтение или прослушивание спокойной музыки, являются эффективным способом борьбы с бессонницей. По ее словам, эти практики помогают снизить уровень тревожности и стресса.

психологи
Россия
россияне
пожилые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представитель Успенской ответил на слухи о здоровье певицы
Названа главная ошибка при оказании первой помощи
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.