В Госдуме раскрыли детали проекта о соцстраховании самозанятых Депутат Чаплин: самозанятые смогут получать до 50 тысяч рублей по болезни

У самозанятых может появиться возможность получения финансовой поддержки до 50 тысяч рублей в случае временной нетрудоспособности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, внесенный в Госдуму законопроект предусматривает внесение ежемесячных взносов.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает проведение эксперимента по социальному страхованию самозанятых граждан. Инициатива позволит им добровольно застраховаться в Социальном фонде России и получать выплаты в случае временной нетрудоспособности. Эксперимент, если законопроект будет принят, стартует с 1 января 2026 года. Его участники смогут сами выбрать размер страхового покрытия. Будут доступны два варианта: максимальная выплата в 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей за полный месяц болезни, — отметил Чаплин.

Он пояснил, что ежемесячный взнос составит 1344 или 1920 рублей, а делать их можно будет как регулярно, так и сразу за несколько месяцев. По словам депутата, право на пособие появится только после шести месяцев непрерывного внесения страховых взносов.

Выплата будет зависеть от трех факторов: выбранной страховой суммы, продолжительности уплаты взносов и общего страхового стажа. Если взносы платятся от шести до 12 месяцев, то за основу для расчета берется 70% от страховой суммы, а если более года — то 100%. При этом в страховой стаж засчитаются и периоды работы по трудовому договору, — добавил Чаплин.

Он отметил, что для самозанятых также будет предусмотрен механизм стимулирования: если они не берут больничный в течение 18 месяцев, то получают скидку 10% на взносы, а если в течение 24 месяцев — 30%. Однако, по словам депутата, в обратном случае взносы возрастут в той же пропорции.

Ранее юрист Юрий Шедько заявил, что после отмены режима самозанятости большинство работников вернутся к договорам гражданско-правового характера с удержанием НДФЛ в размере 13%. По его мнению, работодатели не будут оформлять трудовые договоры, так как это для них невыгодно.