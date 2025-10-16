Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 06:20

В Госдуме раскрыли детали проекта о соцстраховании самозанятых

Депутат Чаплин: самозанятые смогут получать до 50 тысяч рублей по болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У самозанятых может появиться возможность получения финансовой поддержки до 50 тысяч рублей в случае временной нетрудоспособности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, внесенный в Госдуму законопроект предусматривает внесение ежемесячных взносов.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает проведение эксперимента по социальному страхованию самозанятых граждан. Инициатива позволит им добровольно застраховаться в Социальном фонде России и получать выплаты в случае временной нетрудоспособности. Эксперимент, если законопроект будет принят, стартует с 1 января 2026 года. Его участники смогут сами выбрать размер страхового покрытия. Будут доступны два варианта: максимальная выплата в 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей за полный месяц болезни, — отметил Чаплин.

Он пояснил, что ежемесячный взнос составит 1344 или 1920 рублей, а делать их можно будет как регулярно, так и сразу за несколько месяцев. По словам депутата, право на пособие появится только после шести месяцев непрерывного внесения страховых взносов.

Выплата будет зависеть от трех факторов: выбранной страховой суммы, продолжительности уплаты взносов и общего страхового стажа. Если взносы платятся от шести до 12 месяцев, то за основу для расчета берется 70% от страховой суммы, а если более года — то 100%. При этом в страховой стаж засчитаются и периоды работы по трудовому договору, — добавил Чаплин.

Он отметил, что для самозанятых также будет предусмотрен механизм стимулирования: если они не берут больничный в течение 18 месяцев, то получают скидку 10% на взносы, а если в течение 24 месяцев — 30%. Однако, по словам депутата, в обратном случае взносы возрастут в той же пропорции.

Ранее юрист Юрий Шедько заявил, что после отмены режима самозанятости большинство работников вернутся к договорам гражданско-правового характера с удержанием НДФЛ в размере 13%. По его мнению, работодатели не будут оформлять трудовые договоры, так как это для них невыгодно.

самозанятые
Госдума
страхование
выплаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До 18 000. Пособие на детей вырастет в 2026-м: кому положено, как получить
Пожар разгорелся на территории подстанции ЛЭП под Волгоградом
В Евросоюзе задумали ввести глобальный запрет на один вид табачной продукции
Скандал разразился в сейме Польши из-за гражданина Украины
Солдат ВСУ на Харьковском направлении поразила опасная эпидемия
В Китае женщине позволили уйти от мужа после «полета» с 34-метровой скалы
«Грэмми», мошенники, поддержка СВО: как живут Валерия и Пригожин
В Госдуме раскрыли детали проекта о соцстраховании самозанятых
Сорвали ночную высадку десанта ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 октября
В США умерла номинантка на премию «Оскар»
Нежная татарская запеканка на завтрак: готовим воздушную кунтерму
Турэксперт ответила, когда лучше планировать летний отдых
Российский боец рассказал об особом отряде ВСУ в Алексеевке
«Есть силы»: одесситы заявили, что готовы бороться с Киевом
К чему снится авиакатастрофа: предупреждение или просто страх?
Мошенники разработали новые схемы доступа к банкам жертв
Ученые предупредили, что на Земле может наступить катастрофа
IT-эксперт раскрыл, как обезопасить гаджет от взлома
Изнасилование во сне: важные символы для мужчины и женщины
Глава ЕК впервые может по-настоящему «бросить вызов» Трампу
Дальше
Самое популярное
Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.