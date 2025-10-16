«Жаловались на избиения»: стало известно о зверствах ВСУ в Алексеевке Боец ВС РФ Вершок: ВСУ избивали жителей Алексеевки за отказ покидать свои дома

Военнослужащие ВСУ избивали мирных жителей в селе Алексеевка Днепропетровской области за отказ покидать свои дома, заявил в беседе с ТАСС штурмовик группировки российских войск «Восток» с позывным Вершок. По его словам, солдаты также заставляли гражданских строить для себя укрепления.

Те, которые были освобождены, жаловались, что они (ВСУ. — NEWS.ru) использовали их как рабочую силу для построек, укреплений. Издевались, не снабжали их водой и продуктами.<…> На избиения некоторые жаловались, — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что в населенном пункте были в основном женщины, дети и пенсионеры, которые держались за свои дома и не хотели куда-то уходить. После зачистки населенного пункта от ВСУ российские штурмовики эвакуировали мирных жителей в более безопасные места, резюмировал Вершок.

Ранее российский боец с позывным Ниндзя рассказал, что в рядах украинских штурмовых подразделений в зоне СВО были замечены бывшие заключенные. По его словам, они пытались удержать Алексеевку. Отличить их от прочих солдат позволяли характерные тюремные наколки, добавил военный.

По данным Минобороны РФ, российские бойцы освободили Алексеевку 15 октября. Боевую задачу успешно выполнили военнослужащие подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, российская армия окончательно выбила ВСУ из населенного пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республике.