Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 07:05

«Жаловались на избиения»: стало известно о зверствах ВСУ в Алексеевке

Боец ВС РФ Вершок: ВСУ избивали жителей Алексеевки за отказ покидать свои дома

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Военнослужащие ВСУ избивали мирных жителей в селе Алексеевка Днепропетровской области за отказ покидать свои дома, заявил в беседе с ТАСС штурмовик группировки российских войск «Восток» с позывным Вершок. По его словам, солдаты также заставляли гражданских строить для себя укрепления.

Те, которые были освобождены, жаловались, что они (ВСУ. — NEWS.ru) использовали их как рабочую силу для построек, укреплений. Издевались, не снабжали их водой и продуктами.<…> На избиения некоторые жаловались, — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что в населенном пункте были в основном женщины, дети и пенсионеры, которые держались за свои дома и не хотели куда-то уходить. После зачистки населенного пункта от ВСУ российские штурмовики эвакуировали мирных жителей в более безопасные места, резюмировал Вершок.

Ранее российский боец с позывным Ниндзя рассказал, что в рядах украинских штурмовых подразделений в зоне СВО были замечены бывшие заключенные. По его словам, они пытались удержать Алексеевку. Отличить их от прочих солдат позволяли характерные тюремные наколки, добавил военный.

По данным Минобороны РФ, российские бойцы освободили Алексеевку 15 октября. Боевую задачу успешно выполнили военнослужащие подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, российская армия окончательно выбила ВСУ из населенного пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республике.

ВСУ
издевательства
Днепропетровская область
мирные жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно закаляться: полное руководство для начинающих
Стоимость золота обновила исторический рекорд
«Китай отвергает»: Пекин ответил на призыв Трампа по нефти из России
Раскрыта причина пожара под Красноярском, где погибли мать и ее сын
В аэропортах США и Канады внезапно прозвучали аудио с восхвалением ХАМАС
В России хотят расширить список опасных пород собак
Полиция поймала мужчину, который три года питался людьми
В некоторых районах Москвы зафиксировали ночные заморозки
ДТП 2022 года с участием полицейского в Краснодаре признали терактом
Раскрыта баснословная сумма ущерба по делу экс-замглавы минстроя ДНР
40 тысяч на двоих: куда поехать зимой в РФ — самые интересные направления
Черная дыра для ВСУ, эпидемия косит бойцов: новости СВО к утру 16 октября
Два несовершеннолетних в Приморье заразились опасной инфекцией
Совет судей России утвердил отставку Момотова
Власть в Константиновке целиком перешла в руки украинских военных
Следователи разберутся в причинах аварии с участием автобуса в Приамурье
Россияне признались, людей с какой зарплатой они считают бедняками
У пьяных водителей начнут изымать автомобили
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 октября: инфографика
Свыше 50 дронов устроили налет на Россию посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.