Воспитательница детсада истязала детей и попала в кадр На воспитателя детсада в Сибири завели дело из-за издевательств над детьми

Воспитательницу детского сада № 32 города Усолье-Сибирское Иркутской области обвиняют в истязании воспитанников, пишет Telegram-канал Babr Mash. Против нее возбуждено уголовное дело по статьям о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и жестоком обращении с детьми.

Поводом для разбирательства стало обращение в Следственный комитет матери одного из воспитанников. Женщина предоставила видеозаписи с камер наблюдения, где зафиксированы факты применения физической силы к детям. На видео запечатлено, как воспитательница дергает малышей за руки и толкает их.

Сама сотрудница пояснила, что в тот день работала без помощницы и ситуация вышла из-под контроля. На родительском собрании она принесла извинения за свое поведение. Несмотря на раскаяние и 54-летний профессиональный стаж, женщину уволили из дошкольного учреждения.

Ранее стало известно, что бывшая воспитательница детского сада в Новом Уренгое предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с детьми. По данным следствия, с марта 2023 года по январь 2024 года женщина систематически применяла физическое насилие в отношении троих несовершеннолетних воспитанников.