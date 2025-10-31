Бывшая воспитательница предстанет перед судом в ЯНАО за побои детей

В Новом Уренгое бывшая воспитательница детского сада предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с детьми, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК России. По данным следствия, с марта 2023 года по январь 2024 года она систематически избивала троих несовершеннолетних.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины. Они квалифицировали ее действия по двум статьям — об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее воспитательницу детсада в Дербенте отстранили от работы после жалоб родителей на возможные избиения детей. Решение было принято после того, как в Сети разгорелся скандал и распространились соответствующие видео.

До этого в Чурапчинском районе Якутии воспитательница детсада схватила девочку за волосы и протащила ее по коридору несколько метров. Этот инцидент был зафиксирован на видео и опубликован республиканской прокуратурой.