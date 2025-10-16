ДТП 2022 года с участием полицейского в Краснодаре признали терактом

Следственные органы переквалифицировали дорожно-транспортное происшествие с наездом на сотрудника полиции в Краснодаре как террористический акт. Инцидент, произошедший в феврале 2022 года, изначально рассматривался как обычное нарушение ПДД, но позднее были выявлены террористические мотивы, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Обвиняемый Сергей Гурин дал подробные показания о причинах своих действий. Он пояснил, что совершил намеренный наезд на сотрудника полиции и предпринял попытку завладеть его табельным оружием. Действия были обусловлены «несогласием с решением о проведении СВО и участием в ней его брата», сообщается в материалах.

ДТП произошло 28 февраля 2022 года на пересечении улиц Красная и Буденного, где водитель автомобиля Mustang совершил наезд на инспектора ДПС. В результате происшествия сотруднику полиции был причинен тяжкий вред здоровью, еще один потерпевший получил легкие повреждения.

