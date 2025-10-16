Озвучены последствия атаки ВСУ на инфраструктуру Белгородской области Гладков сообщил об атаке ВСУ на инфраструктурный объект в Белгородской области

Инфраструктурный объект в Валуйском округе Белгородской области подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он предупредил о возможных временных отключениях электроэнергии, включая уличное освещение.

В Валуйском округе враг атаковал инфраструктурный объект. В связи с этим в муниципалитете возможны временные веерные отключения электроэнергии, в частности сети уличного освещения, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о госпитализации местной жительницы, получившей тяжелые травмы в результате атаки украинского беспилотника. По данным главы региона, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение слухового аппарата.

Кроме того, оперативный штаб Белгородской области сообщил о массированных обстрелах региона со стороны ВСУ. По данным ведомства, украинские силы применили около 90 беспилотников и свыше 20 единиц боеприпасов, в результате чего повреждены жилые строения, пострадали пять гражданских, включая двух несовершеннолетних.