Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку Три вертолета ВС США совершили экстренную посадку в японском аэропорту

Три военных вертолета Соединенных Штатов совершили вынужденную посадку в японском аэропорту, передает Kyodo. Сообщается, что пилоты сели в городе Такамацу, расположенного в западной части страны.

К данному моменту отсутствуют сведения о пострадавших в результате данного инцидента. Также нет информации о причинах, почему вертолетам понадобилось совершить вынужденную посадку.

Ранее на фестивале «Автомобили и вертолеты» в калифорнийском городе Хантингтон-Бич вертолет упал на пальму, расположенную на пляже. Пилот и еще четыре человека с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Предварительной версией крушения называется возможное столкновение птицы с хвостовым винтом летательного аппарата.

До этого в Вашингтоне был задержан мужчина, предпринявший попытку ослепить пилота президентского вертолета Marine One с помощью лазерной указки. Согласно материалам суда, инцидент произошел вечером 20 сентября на Конститьюшн-авеню.

В аэропорту Калининграда совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, принадлежащий компании ЛУКОЙЛ. Экстренное приземление в аэропорту Храброво было вызвано неисправностью двигателя. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 20 пассажиров, никто из них не пострадал.