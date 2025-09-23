«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 03:31

Мужчина атаковал вертолет с Трампом на борту

NBC News: мужчина пытался ослепить лазером пилота вертолета Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Вашингтоне задержан мужчина, который попытался ослепить с помощью лазерной указки пилота вертолета Marine One с американским лидером Дональдом Трампом на борту, передает телеканал NBC News со ссылкой на материалы суда. Инцидент произошел вечером 20 сентября.

Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго заметил на Конститьюшн-авеню мужчину без рубашки, который громко разговаривал сам с собой. Агент увидел, как он направил лазерную указку на приближающийся вертолет президента.

Сантьяго немедленно задержал подозреваемого, позже идентифицированного как Джейкоб Сэмюэл. Агент вырвал у него указку, отобрал нож и надел наручники. На допросе Уинклер попытался оправдаться, заявив, что не знал о запрете таких действий. Как уточнил задержанный, он «направляет лазер на все подряд», даже на дорожные знаки.

Согласно материалам дела, действия подозреваемого «представляли риск внезапной потери зрения пилота и его дезориентации». Особенно во время полета на малой высоте рядом с другими вертолетами из Парковой полиции и Корпуса морской пехоты США. Задержанный мог спровоцировать столкновение в воздухе. За подобное преступление Джейкобу Уинклеру теперь грозит серьезное наказание — до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс.

Ранее Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом. По пути их Boeing чуть не столкнулся с пассажирским самолетом над Нью-Йорком. Авиадиспетчеры тут же велели пилотам второго самолета немедленно изменить курс.

Дональд Трамп
покушения
вертолеты
США
