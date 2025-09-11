Вертолет Ми-8 аварийно приземлился в российском аэропорту

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Калининграда из-за поломки двигателя, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, на борту находились три члена экипажа и 20 пассажиров. Никто не пострадал.

Как говорится в публикации, экстренное приземление судна произошло в аэропорту Храброво. Канал пишет, что вертолет принадлежит компании «Лукойл».

Ранее сообщалось, что на поле вблизи города Лыткарино в Московской области совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ двигателя в полете. На борту самолета находились два члена экипажа, благодаря грамотным действиям они не пострадали. Однако сам самолет получил значительные повреждения.

До этого в Тамбовской области началось расследование жесткой посадки легкомоторного самолета, в результате которой погиб пилот. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, работу проводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Центральным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.