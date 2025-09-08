Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 18:26

Легкомоторный самолет рухнул в российском регионе

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Московской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле вблизи города Лыткарино в Московской области, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел днем 8 сентября, причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ двигателя в полете. На борту самолета находились два члена экипажа, благодаря грамотным действиям они не пострадали. Однако сам самолет получил значительные повреждения, отметили в СК.

Следователи проводят осмотр места авиапроисшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Тамбовской области началось расследование жесткой посадки легкомоторного самолета, в результате которой погиб пилот. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, работу проводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Центральным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.

происшествия
самолеты
крушения
Подмосковье
Московская область
Следственный комитет
