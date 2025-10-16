Назван возможный ответ Китая на торговую войну США

Китай способен ограничить экспорт редкоземельных элементов в США в ответ на оказание давления со стороны Вашингтона, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, ни КНР, ни Индии невыгодно отказываться от российской нефти.

Индия вряд ли откажется от российской нефти, потому что прекрасно понимает, что США это не нужно. Во-вторых, покупая российскую нефть, они получают лучшее предложение на рынке. То же самое касается Китая. Причем у КНР есть чем ответить Штатам: они могут ограничить поставку редкоземельных металлов и ввести импортные пошлины на американские товары. Китай — огромный рынок сбыта для США. Поэтому с ним будет еще сложнее вести борьбу, потому что у Поднебесной больше инструментов давления на США, чем у Индии, — пояснил Юшков.

Он подчеркнул, что низкая стоимость нефти помогает Индии сдерживать рост цен на топливо внутри страны. По словам энергетика, страна также продает нефтепродукты, полученные из российской нефти, по рыночным ценам на международных рынках, что позволяет ей получать значительную прибыль за счет разницы в стоимости.

Индия не хочет отказываться от этого бизнеса, так как это приносит ей хороший доход. На другой чаше весов ничего нет. То есть нет гарантий, что если они откажутся от российской нефти, то США снизят импортные пошлины на их товары. Тогда Штаты могут сказать: «Не берите оружие у России». Это как раз-таки показывает, что дело не в российской нефти, а в том, что нужно заставить Индию подписать невыгодное для нее торговое соглашение с США. Я думаю, все это прекрасно понимают, — добавил Юшков.

Он подчеркнул, что Индия понесет больше убытков от отказа от российской нефти, чем возможных выгод от сотрудничества с США. По мнению энергетика, нет гарантий, что американцы отменят импортные пошлины на индийские товары. В результате, как отмечает эксперт, компании вынуждены повышать цены на американском рынке, чтобы компенсировать размер импортных пошлин, которые в итоге оплачивает американский потребитель.

Ранее пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что отвергает любые формы внешнего давления и принуждения со стороны других стран. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который призвал КНР прекратить закупки российской нефти.