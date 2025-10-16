Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:37

Появилось видео выжигающего удара по ВСУ в районе Волчанска

Появилось видео удара термобарическими боеприпасами по ВСУ в районе Волчанска

ТОС-1А «Солнцепёк» ТОС-1А «Солнцепёк» Фото: МО РФ

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» нанес удар по району сосредоточения военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе Волчанска, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Под обстрел попала 57-я мотопехотная бригада.

На кадрах, опубликованных каналом, видно семь попаданий с характерным для этого типа боеприпасов взрывом. Сведений о потерях ВСУ в результате удара нет. Минобороны данную информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что в районе Волчанска российские военные ликвидировали расчет БПЛА ВСУ, который наносил удары по мирным жителям и объектам инфраструктуры Белгородской области. Ударом высокоточного оружия был уничтожен экипаж беспилотников вместе с командиром взвода разведки и корректировки.

ВС России в ближайшее время могут полностью освободить стратегически важный Купянск, заявил ранее замглавы Харьковской ВГА Евгений Лисняк. По его мнению, окружение крупной группировки ВСУ в регионе неизбежно при сохранении текущих темпов наступления российских войск.

