ВС России в ближайшее время могут освободить стратегически важный город Замглавы Харьковской ВГА Лисняк ожидает скорого взятия Купянска ВС России

Вооруженные силы России в ближайшее время могут полностью освободить город Купянск, заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, в перспективе ВС РФ также могут взять в окружение крупную группировку украинских войск в регионе, передает ТАСС.

При сохранении существующих темпов наступления нашими войсками в ближайшей перспективе мы ожидаем полное окружение и взятие под контроль города Купянска, который имеет важное стратегическое и тактическое значение; освобождение Волчанска и полную зачистку прилегающих территорий, — сказал Лисняк.

Ранее замглавы Харьковской ВГА заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины, которые продолжают оставаться в регионе, в настоящий момент находятся в критическом положении. По его словам, российские войска успешно выполняют задачи спецоперации на данном направлении.

Прежде командир группы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора сообщил, что украинские военнослужащие начали массово сдаваться в плен под Купянском с помощью специального Telegram-бота. По словам военного, БПЛА сбрасывают агитационные листовки над позициями ВСУ.