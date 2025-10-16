Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 11:56

ВС России в ближайшее время могут освободить стратегически важный город

Замглавы Харьковской ВГА Лисняк ожидает скорого взятия Купянска ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России в ближайшее время могут полностью освободить город Купянск, заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, в перспективе ВС РФ также могут взять в окружение крупную группировку украинских войск в регионе, передает ТАСС.

При сохранении существующих темпов наступления нашими войсками в ближайшей перспективе мы ожидаем полное окружение и взятие под контроль города Купянска, который имеет важное стратегическое и тактическое значение; освобождение Волчанска и полную зачистку прилегающих территорий, — сказал Лисняк.

Ранее замглавы Харьковской ВГА заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины, которые продолжают оставаться в регионе, в настоящий момент находятся в критическом положении. По его словам, российские войска успешно выполняют задачи спецоперации на данном направлении.

Прежде командир группы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора сообщил, что украинские военнослужащие начали массово сдаваться в плен под Купянском с помощью специального Telegram-бота. По словам военного, БПЛА сбрасывают агитационные листовки над позициями ВСУ.

Россия
ВС РФ
Купянск
Харьковская область
спецоперация
