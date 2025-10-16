Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 октября 2025 в 11:47

ВСУ находятся на грани поражения на одном из направлений в зоне СВО

ВГА: солдаты ВСУ находятся в критическом положении в Харьковской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Подразделения Вооруженных сил Украины, которые продолжают оставаться в Харьковской области, сейчас находятся в критическом положении, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгения Лисняка. По его словам, ВС РФ успешно выполняют задачи СВО на данном направлении.

С начала сентября Вооруженные силы Российской Федерации на Харьковском направлении продолжают планомерное выполнение поставленных задач. Действия группировок войск «Север» и «Запад» носят скоординированный характер, что привело к значительным тактическим успехам, поставив группировки противника в критическое положение, — указал Лисняк.

Ранее в подразделениях Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении была зарегистрирована массовая вспышка геморрагической лихорадки. Командование ВСУ не организует эвакуацию заболевших военнослужащих из прифронтовой зоны, что приводит к серьезным последствиям. Опасное заболевание приобрело характер эпидемии среди украинских военных. Фиксируются случаи с тяжелым течением болезни, часть из которых приводит к смерти.

ВСУ
СВО
ВС РФ
Харьковская область
