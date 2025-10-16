Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 02:57

Полиция опубликовала официальные данные о ДТП в Амурской области

МВД РФ: информация о двух погибших в ДТП в Амурской области не подтвердилась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Амурской области официально опровергли ранее распространявшуюся информацию о гибели людей в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса. По данным регионального управления МВД, сообщения о двух погибших не соответствуют действительности, пишет ТАСС.

В настоящее время не подтверждаем информацию о двух погибших в ДТП. Автобус вез сотрудников строительного предприятия, — указано в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, включая причины столкновения и условия, в которых оно произошло. На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа МО МВД России «Свободненский».

Ранее стало известно, что авария была зафиксирована в Свободненском районе Амурской области. В транспортном средстве находились 48 пассажиров. По предварительным данным, автобус опрокинулся при движении. На место трагедии выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области Юрий Кобзарев.

До этого сообщалось, что на Ижорской улице в северной части Москвы произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля ГАЗ, в результате которого пострадал один человек. От сильного удара фургон получил значительные разрушения, а его деревянные элементы каркаса оказались разбросаны по проезжей части.

ДТП
ГИБДД
опровержения
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собака привела отдыхающую в Германии туристку к телу ребенка
Экстремальный холод обрушится на два региона России
Президент Лаоса получил почетную награду от Путина
Жизнь в Израиле, возвращение в РФ, поддержка ВСУ: как живет Анатолий Белый
Названы продукты с рекордным содержанием селена
Все самолеты «пропали» в небе над двумя российскими городами
Новые требования к работе управляющих компаний вводятся в России
Работодателям рассказали, как удержать зумеров в компании
Выгнала 800 русских стариков: на чем строила свою карьеру глава МИД Латвии
Стало известно, как россияне будут отдыхать в мае 2026 года
Полиция опубликовала официальные данные о ДТП в Амурской области
Пользователи не могут попасть на известный видеохостинг
Нейросеть указала полиции на пренебрегающего ПДД водителя BMW
Трамп подтвердил участие США в торговой войне
Юрист раскрыл, в каком случае не нужно платить НДФЛ при продаже машины
«Учите историю»: в Госдуме указали на некомпетентность западных политиков
Экс-депутата Саратовской области осудили за гибель подростка
Трамп обрушил рынок своими заявлениями: кто и сколько на этом заработал
Юрист ответил, чем может обернуться применение звукового сигнала машины
«Окончательный крах»: на Западе оценили положение ВСУ в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.