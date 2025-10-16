Полиция опубликовала официальные данные о ДТП в Амурской области МВД РФ: информация о двух погибших в ДТП в Амурской области не подтвердилась

Сотрудники правоохранительных органов в Амурской области официально опровергли ранее распространявшуюся информацию о гибели людей в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса. По данным регионального управления МВД, сообщения о двух погибших не соответствуют действительности, пишет ТАСС.

В настоящее время не подтверждаем информацию о двух погибших в ДТП. Автобус вез сотрудников строительного предприятия, — указано в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, включая причины столкновения и условия, в которых оно произошло. На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа МО МВД России «Свободненский».

Ранее стало известно, что авария была зафиксирована в Свободненском районе Амурской области. В транспортном средстве находились 48 пассажиров. По предварительным данным, автобус опрокинулся при движении. На место трагедии выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области Юрий Кобзарев.

