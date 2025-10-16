Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 07:22

Военэксперт узнал о начале крайне ожесточенных боев в Северске

Военэксперт Марочко: армия России ведет ожесточенные бои в Северске ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России начали крайне ожесточенные боестолкновения в Северске в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, бойцы пытаются закрепиться по северной части населенного пункта. При этом украинские войска «очень активно сопротивляются» и усиливают группировку на данном участке.

Сейчас идут очень ожесточенные боестолкновения в районе населенного пункта Северск. Наши военнослужащие пытаются закрепиться по северной части данного населенного пункта, — сказал Марочко.

Он добавил, что в Северске наблюдается небольшое продвижение российских подразделений как с востока, так и с юга. Противник не оставляет попыток стабилизировать линию боевого соприкосновения.

Ранее Вооруженные силы России освободили село Алексеевка в Днепропетровской области Украины. Как уточнили в Министерстве обороны, российские военнослужащие также выбили противника из населенного пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республике.

ДНР
Северск
Андрей Марочко
ВС РФ
ВСУ
СВО
