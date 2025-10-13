Дудаев высказался об отмене голосования за дизайн новой банкноты

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил в Telegram-канале с отменой Банком России голосования за символы для новой банкноты 500 рублей. Он подчеркнул, что процедура была необъективной и несправедливой.

Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит, — написал он.

Ранее Ахмед Дудаев выразил мнение, что ЦБ следует придерживаться изначально объявленных условий голосования за выбор изображения на новой 500-рублевой купюре. Он напомнил, что изначально регулятор сообщил о возможности голосования через «Госуслуги», почту, «Одноклассники», «ВКонтакте», однако затем некоторые из указанных платформ стали недоступны для голосования.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров объявлял о старте конкурса на iPhone 17 среди участников Всероссийского голосования за символы на новой 500-рублевой банкноте. Он добавил, что гаджеты будут разыграны среди тех, кто отдаст свой голос за символ «Грозный-Сити». Всего будут разыграны 10 единиц iPhone 17, указал глава республики.