Загадочный объект с научным оборудованием приземлился посреди поля Аппарат с научным оборудованием приземлился посреди поля в Техасе

В пшеничном поле в американском штате Техас приземлился объект с парашютом и эмблемой NASA, передает ABC News. Журналисты уточнили, что аппарат размером с автомобиль нашла местная жительница, которая позвонила в офис шерифа и рассказала ему об инциденте.

От него она узнала, что NASA как раз разыскивает пропавшую установку. Позднее, как говорится в материале, американке перезвонили из Columbia Scientific Balloon Facility — научного центра, который запускает крупные беспилотные высотные аэростаты. Как оказалось, аппарат, незапланированно очутившийся посреди поля, транспортировал телескопы для астрономических наблюдений. В итоге сотрудники предприятия забрали объект на грузовике с прицепом, рассказали журналисты.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация планирует осуществить семь автоматических миссий к Луне в рамках федерального проекта «Космическая наука». Как сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, реализация данной программы запланирована на период до 2036 года и исключает пилотируемые экспедиции.

Тем временем NASA опубликовало снимок суши, которые приготовили астронавты на борту МКС. Астронавты сделали их из имеющихся на станции ингредиентов. Однако пользователи соцсетей не оценили блюда из водорослей нори, риса, тунца и ветчины Spam.