13 октября 2025 в 04:01

Рухнувший на машины в Техасе самолет попал на видео

Крушение легкомоторного самолета в Техасе попало на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легкомоторный самолет, который рухнул на авто в Техасе, засняли на видео, передает телеканал Fox 4. На кадрах, попавших в Сеть, видно, что воздушное судно врезалось в машину на огромной скорости.

Транспортное средство и летательный аппарат мгновенно охватил огонь. Также пожар распространился на несколько полуприцепов.

По данным журналистов, в результате инцидента погибли два человека. Крушение, как уточняется, произошло недалеко от аэродрома в Форт-Уэрте.

Также известно, что движение транспорта в близлежащем районе было временно ограничено. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) приступили к расследованию обстоятельств инцидента. Очевидцы сообщили о сильном взрыве и густом черном дыме, который видно над местом крушения.

До этого бизнес-джет Learjet 55 потерпел крушение при взлете в аэропорту Каракаса. На борту находились два человека: они выжили, их госпитализировали с травмами. Предварительными причинами инцидента назвали лопнувшее колесо и сильный ветер.

США
крушения
Техас
самолеты
