Юрист раскрыла, чем грозит слив пикантных фотографий в Сеть

Публикация интимных фотографий без согласия человека является уголовным преступлением, которое может грозить лишением свободы на срок до трех лет, заявила NEWS.ru юрист Анна Пойлова. По ее словам, с подобными случаями все чаще сталкиваются люди, которые практиковали обмен откровенными снимками с партнером.

Сегодня процветает секстинг — интимная переписка, в которой партнеры обмениваются обнаженными фотографиями или видео. Важно не забывать, что, отправляя фото такого формата, нужно быть готовым к тому, что их могут увидеть другие лица. Например, после расставания партнер может угрожать этими фотографиями. Также не забываем о злоумышленниках, которые намеренно взламывают аккаунт с целью распространения личной информации. Любое обнародование фотографий интимного характера, которые жертва желала сохранить в тайне, подпадает под нарушение личной неприкосновенности. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет, — пояснила Пойлова.

Она добавила, что в случае утечки приватных материалов пострадавшему необходимо действовать быстро и последовательно. По словам юриста, первым шагом является фиксация факта распространения: нужно сделать скриншоты и заверить их у нотариуса, затем следует обратиться с этим доказательством в правоохранительные органы.

Что делать, если ваши интимные фотографии попали в Сеть? Для начала сделайте скриншоты и заверьте их у нотариуса. Затем обратитесь в Следственный комитет или полицию для возбуждения дела. Также рекомендую пожаловаться на контент в соцсети, в которой выложены фото интимного характера. Если дело зашло слишком далеко, то следует обратиться к юристам, которые помогут удалить фотографии из Сети. Выкладывая любую информацию в соцсеть, будьте всегда готовы, что ее могут увидеть, — резюмировала Пойлова.

Ранее сообщалось, что житель Уфы предстанет перед судом после того, как отправил интимные фотографии своей бывшей девушки их общей знакомой. Сделал он это в порыве ненависти из-за расставания.