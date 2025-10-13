Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 05:20

Юрист раскрыла, чем грозит слив пикантных фотографий в Сеть

Юрист Пойлова: слив интимных фото в Сеть грозит тремя годами тюрьмы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Публикация интимных фотографий без согласия человека является уголовным преступлением, которое может грозить лишением свободы на срок до трех лет, заявила NEWS.ru юрист Анна Пойлова. По ее словам, с подобными случаями все чаще сталкиваются люди, которые практиковали обмен откровенными снимками с партнером.

Сегодня процветает секстинг — интимная переписка, в которой партнеры обмениваются обнаженными фотографиями или видео. Важно не забывать, что, отправляя фото такого формата, нужно быть готовым к тому, что их могут увидеть другие лица. Например, после расставания партнер может угрожать этими фотографиями. Также не забываем о злоумышленниках, которые намеренно взламывают аккаунт с целью распространения личной информации. Любое обнародование фотографий интимного характера, которые жертва желала сохранить в тайне, подпадает под нарушение личной неприкосновенности. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет, — пояснила Пойлова.

Она добавила, что в случае утечки приватных материалов пострадавшему необходимо действовать быстро и последовательно. По словам юриста, первым шагом является фиксация факта распространения: нужно сделать скриншоты и заверить их у нотариуса, затем следует обратиться с этим доказательством в правоохранительные органы.

Что делать, если ваши интимные фотографии попали в Сеть? Для начала сделайте скриншоты и заверьте их у нотариуса. Затем обратитесь в Следственный комитет или полицию для возбуждения дела. Также рекомендую пожаловаться на контент в соцсети, в которой выложены фото интимного характера. Если дело зашло слишком далеко, то следует обратиться к юристам, которые помогут удалить фотографии из Сети. Выкладывая любую информацию в соцсеть, будьте всегда готовы, что ее могут увидеть, — резюмировала Пойлова.

Ранее сообщалось, что житель Уфы предстанет перед судом после того, как отправил интимные фотографии своей бывшей девушки их общей знакомой. Сделал он это в порыве ненависти из-за расставания.

соцсети
юристы
законы
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэр Одессы рассказал, за что Зеленский может лишить его гражданства
Дроны ВСУ атаковали своих солдат при попытке сдачи в плен
К чему снится голый мужчина: это стоит знать каждому
Восемь туристов застряли в горах из-за поднявшейся реки под Краснодаром
Шесть регионов Украины услышали знакомый сигнал
Хирург назвал напиток, провоцирующий варикозное расширение вен
Овечкин получил первое очко в новом сезоне НХЛ
Крах обороны ВСУ в Днепропетровской области: успехи ВС РФ к утру 13 октября
Мошенники стали притворяться ФНС и просить снять самозапрет на кредит
Стали известны новые подробности дела о покушении на Симоньян
Косметолог назвала необычную, но эффективную anti-age процедуру
Предложение руки и сердца во сне: что предвещает такой знак
Родные пропавшего рыбака во Владивостоке обещают 1 млн рублей за информацию
Россияне нашли экзотическое место работы в Азии
Подросток в Иркутской области убил двух девушек
Юрист раскрыла, чем грозит слив пикантных фотографий в Сеть
Зеленский украл деньги на ПВО для Украины
Приметы 13 октября: Михаил Соломенный — едим мед и меняем матрасы
«Только началась»: на Западе сделали заявление по поводу России
В Госдуме предложили предоставлять бесплатное жилье сотрудникам заводов
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Общество

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.