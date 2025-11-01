Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл Принцу Гарри не нравится, что Маркл показывает их детей в Сети

Принц Гарри обрушился с критикой на родителей, которые публикуют в социальных сетях фотографии своих детей в рамках подкаста «Hasan Minhaj Doesn't Know». Это произошло на фоне действий его супруги Меган Маркл, которая недавно показала лица их детей.

Реальность такова, что, исходя из того, что я узнал, увидел, услышал и испытал, вы должны быть действительно обеспокоены, осторожны и внимательны, размещая фотографии своих детей в интернете, особенно сейчас. С учетом нерегулируемого развития ИИ вы просто не знаете, куда это может привести и как это будет использоваться, — ответил Гарри.

Ранее Маркл выложила видео, на котором герцог Сассекский вырезает тыкву, а их дети — шестилетний Арчи и четырехлетняя Лилибет — играют рядом. В ускоренной съемке лица наследников мелькнули на несколько секунд, что стало первым за долгое время случаем, когда их черты были видны четко.

Ранее Radar Online сообщило, что полная конфиденциальность, отсутствие герцогини Сассекской Меган Маркл и любых средств записи являются главными условиями принца Уильяма для встречи с братом Гарри после длительного перерыва. Наследник престола также потребовал гарантий, что детали разговора не попадут в СМИ.