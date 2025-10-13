Режим ЧС ввели в Алчевске после взрыва в многоэтажке

Режим ЧС введен в городе Алчевске Луганской Народной Республики после взрыва в многоквартирном доме, сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова в Telegram-канале. По ее словам, городские службы работают в усиленном режиме.

Приняли решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы, — написала она.

Ранее выяснилось, что пожар в многоквартирном жилом доме случился из-за взрыва, о чем рассказала Гребенькова. В результате происшествия зафиксированы человеческие жертвы, а жильцы здания были эвакуированы из опасной зоны.

До этого ГУ МЧС информировало, что два человека погибли в результате возгорания в многоэтажном доме в Алчевске ЛНР. Там уточнили, что спасатели проводят эвакуацию жителей. Тела погибших были найдены в ходе аварийно-спасательных работ на месте происшествия.

