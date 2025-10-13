В Госдуме предложили предоставлять бесплатное жилье сотрудникам заводов

Работникам промышленных предприятий необходимо предоставлять государственное жилье, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Арефьев. По его словам, это приведет к уменьшению дефицита специалистов рабочих профессий в России.

Считаю, что сейчас необходимо снова строить и отдавать жилье сотрудникам заводов и предприятий, как это было в советское время. Например, по истечении семи — десяти лет на работе на заводе. Это особенно актуально сейчас, когда наблюдается дефицит рабочих профессий. В СССР жилье получали вообще все граждане, сотрудники не только предприятий, но и бюджетных учреждений, — отметил Арефьев.

Ранее президент Национального объединения строителей Антон Глушков заявил, что в организации поддерживают идею выдавать ипотеку молодым семьям без детей под обещание родить ребенка. По его словам, в этом направлении уже разработано несколько решений.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выкупать у застройщиков пустующие квартиры по себестоимости для их дальнейшего использования в программе социальной аренды. По его словам, соцаренда поможет россиянам, у которых нет возможности оформить ипотеку.