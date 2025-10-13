Родные пропавшего рыбака во Владивостоке обещают 1 млн рублей за информацию Во Владивостоке уже неделю ищут пропавшего рыбака на катере

Пропавшего без вести рыбака на дрейфующем катере уже неделю ищут во Владивостоке, передает Telegram-канал SHOT. В материале говорится, что его родственники пообещали дать миллион рублей за информацию, которая поможет найти мужчину.

Как пишут журналисты, 42-летний Андрей Варченко вышел на бело-красном катере Yamaha к острову Елена 7 октября и пропал. При этом маловероятно, что судно пришло к негодность, поскольку оно оснащено двумя моторами. Родные пропавшего считают, что рыбак жив, однако у него могло кончиться топливо. Также они не исключают, что у мужчины мог случиться сердечный приступ.

Последний раз сигнал с его катера был зафиксирован в районе поселка Посьет. Семья Варченко уже приехала на место и занялась поисками.

Также стало известно, что лодка с пятью пассажирами на борту затонула на реке Каме в Татарстане, в настоящее время спасатели ищут двоих мужчин и женщину. По словам двух выживших, им удалось доплыть до острова, но трое их друзей не смогли выбраться на берег.

После этого появилась информация, что чудом выжившие после крушения лодки в Татарстане женщины всю ночь плыли до ближайшего острова, где были люди. Лодка затонула около 20:00, но они добрались до берега лишь к 07:00 на следующий день.

Ранее двое супругов и их ребенок исчезли в местности под названием Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья выдвинулась по маршруту в сторону горы Буратинки, после чего близкие потеряли с ними связь. На поиски выдвинулось 100 человек, после число участников операции перевалило за 1400.