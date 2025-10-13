Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 07:01

На Западе рассказали о преимуществах России над НАТО

Экс-разведчик США Риттер рассказал о преимуществе военного планирования России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны НАТО проводят разработку военных планов без должной координации между собой, тогда как в Российской Федерации все военные планы проходят оперативную интеграцию в стенах Военной академии Генерального штаба, заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире Youtube-канала. Он привел в пример, что русские взяли разработки НАТО по искусственному интеллекту, изучили их в академии и придумали как противостоять Альянсу.

Страны — члены НАТО строят свои военные планы, не общаясь между собой, и ни один из этих планов не интегрирован. А у русских все интегрируется в Военной академии Генерального штаба <…>. У них это происходит постоянно, в том числе с использованием данных разведки. Например, они захватили наработки НАТО по искусственному интеллекту и передали их в академию. Там умные люди все изучили, разработали способы противодействия Альянсу, после чего их начали внедрять на передовой, — заявил военный эксперт.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко объяснил, что Россия создает новые твердотопливные ракетные комплексы для противодействия военным планам Евросоюза. По его мнению, данное оружие повысит адаптивность ВС РФ к вызовам, которые могут возникнуть в ближайшие пять лет. ЕС к 2030 году планирует завершить подготовительные мероприятия в рамках возможного конфликта с Россией, напомнил он.

США
Украина
ВС РФ
НАТО
