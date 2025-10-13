Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 07:39

Киберзащитник раскрыл новый метод запугивания мошенниками жертв

Мошенники в Telegram начали указывать номера силовых органов в качестве ника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники вместо ника в мессенджере Telegram начали указывать номера правоохранительных органов и притворяться их представителями, заявил киберзащитник Антон Иванов. По его словам, которые приводит РИА Новости, злоумышленник убеждает потенциальную жертву в том, что она якобы совершила правонарушение, связанное с переводом денег, и теперь ей следует срочно перевести все свои средства на «безопасный счет».

Мошенники в Telegram создают ник из цифр, похожий на номер телефона. Во время звонка потенциальной жертве они спрашивают: «Вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?», «Вы видите номер телефона на экране сейчас». Однако на самом деле это не номер телефона, а ник в мессенджере, — отметил эксперт.

Ранее доктор психологических наук Николай Козлов заявил, что мошенников можно идентифицировать по специфической манере речи или использованию определенных словесных конструкций. Маркерами того, что человек говорит со злоумышленником, могут стать такие слова и словосочетания, как «в натуре», «че», «прешь», «кто такой взялся тут» и другие.

правоохранители
мошенники
киберугрозы
обман
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как легально охотиться на кабана в Приморье: документы, сроки и советы
Украинские штурмовики погибли из-за заснувшего после застолья командира
Стало известно о будущем освобождаемых в Израиле палестинских заключенных
Первые семь израильских заложников ХАМАС передали Красному Кресту
Китай вводит портовые сборы с судов США
Улицы Тель-Авива заполнились желающими посмотреть на заложников
Машины Красного Креста направились к месту освобождения заложников ХАМАС
У россиян стали чаще возникать проблемы при выплате одного вида кредитов
Цена одного продукта в России резко увеличилась из-за пошлин США
Пенсионерам рассказали, как правильно выбирать банк для хранения сбережений
Товарооборот Китая и США резко сократился
Киберзащитник раскрыл новый метод запугивания мошенниками жертв
ХАМАС собирается освободить израильского заложника родом из ДНР
МОК высказался о недопуске израильских гимнастов на чемпионат мира
Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 октября: инфографика
Главу «Инфосмит» арестовали по делу о хищении 30 млн рублей
Более 100 украинских БПЛА пытались атаковать ночью российские регионы
Стало известно, как Трамп поступил с помилованными Байденом заключенными
Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Общество

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.