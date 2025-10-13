Киберзащитник раскрыл новый метод запугивания мошенниками жертв

Мошенники вместо ника в мессенджере Telegram начали указывать номера правоохранительных органов и притворяться их представителями, заявил киберзащитник Антон Иванов. По его словам, которые приводит РИА Новости, злоумышленник убеждает потенциальную жертву в том, что она якобы совершила правонарушение, связанное с переводом денег, и теперь ей следует срочно перевести все свои средства на «безопасный счет».

Мошенники в Telegram создают ник из цифр, похожий на номер телефона. Во время звонка потенциальной жертве они спрашивают: «Вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?», «Вы видите номер телефона на экране сейчас». Однако на самом деле это не номер телефона, а ник в мессенджере, — отметил эксперт.

Ранее доктор психологических наук Николай Козлов заявил, что мошенников можно идентифицировать по специфической манере речи или использованию определенных словесных конструкций. Маркерами того, что человек говорит со злоумышленником, могут стать такие слова и словосочетания, как «в натуре», «че», «прешь», «кто такой взялся тут» и другие.