Стало известно о будущем освобождаемых в Израиле палестинских заключенных

Освобождаемых в Израиле 154 палестинских заключенных планируют выслать в другие страны, сообщил связанный с движением ХАМАС офис по делам задержанных в своем Telegram-канале. В числе этих людей есть сторонники ХАМАС и движения ФАТХ.

Ранее ХАМАС опубликовало список из 20 живых израильских заложников, которых хотят освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Уточняется, что среди них уроженец Донбасса Максим Харкин.

До этого член политбюро группировки Хусам Бадран заявил, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции. Саммит мира по случаю прекращения огня пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска.