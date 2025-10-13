Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 08:01

У россиян стали чаще возникать проблемы при выплате одного вида кредитов

В России до 1,6% выросла доля проблемных ипотечных кредитов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наблюдается рост доли ипотечных кредитов, по которым возникли проблемы с выплатами — к сентябрю 2025 года она достигла 1,6% против менее 1% в начале года, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России. В ЦБ подчеркнули, что без ранее принятых жестких мер ограничения системных рисков показатель проблемной задолженности мог бы быть существенно выше.

Прирост связан прежде всего с вызреванием кредитов, выданных во время ажиотажного спроса на массовую льготную ипотеку (во второй половине 2023 года – первой половине 2024-го) заемщикам с высокой долговой нагрузкой, в значительной степени на цели индивидуального жилищного строительства, — отметили в Центробанке.

Как отмечают эксперты, существенное улучшение качества новой ипотеки подтверждается статистикой: доля кредитов с низким первоначальным взносом снизилась с 54% в IV квартале 2022 года до 5% во II квартале 2025 года. Одновременно регулятор выразил озабоченность рисками, связанными с активно распространившимся в условиях высокой ключевой ставки механизмом продажи жилья через рассрочку, настаивая на необходимости передачи таких сведений в бюро кредитных историй.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выкупать у застройщиков пустующие квартиры по себестоимости для их дальнейшего использования в программе социальной аренды. По его словам, соцаренда поможет россиянам, у которых нет возможности оформить ипотеку.

