Первых семь израильских заложников ХАМАС передали Красному Кресту

Первые семь израильских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, были освобождены и переданы Красному Кресту, сообщает издание Times of Israel. По его данным, оставшиеся 14 человек окажутся на свободе в 10:00 мск.

Первые семь освобожденных заложников сегодня находятся в руках Красного Креста. <…> Оставшиеся 14 живых заложников будут освобождены в 10 утра, — говорится в материале.

Вместе с тем имена освобожденных заложников публикует Telegram-канал «Голос Израиля». По его информации, впервые с 2023 года на свободе оказались Матан Ангрест, Алон Охель, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, Омри Миран и Галь Гильбоа Далаль.

Ранее ХАМАС опубликовало в Telegram список из 20 живых израильских заложников, которых хотят освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Уточняется, что среди них уроженец Донбасса Максим Харкин.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он уточнил, что операция будет проводиться как силами армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.