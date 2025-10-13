Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 10:06

В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий выше уровня инфляции

Депутат Бессараб: с 1 января страховую пенсию проиндексируют на 7,6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января на 7,6% проиндексируют страховую пенсию, повышение составит более 1800 рублей, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, переданным «Парламентской газетой», это больше, чем инфляция, установленная Росстатом на 2025 год в размере 6,8%. Значение средней страховой выплаты по старости достигнет 27 116 рублей.

Большинство пенсионеров выплаты за декабрь и январь получат перед Новым годом. Повышенную апрельскую пенсию — в том же месяце, — заявила она.

Бессараб напомнила, что в России 38 млн получателей страховых пенсий. При этом получатели должны знать, что размер пенсионного обеспечения не будет ниже, чем прожиточный минимум пенсионера в соответствующем субъекте страны.

Ранее депутат Сергей Миронов заявил о необходимости перехода на ежеквартальную индексацию пенсионных выплат. В настоящее время данная процедура осуществляется дважды в год. Политик также предложил привязать минимальный размер пенсии к потребительской корзине.

Россия
Госдума
пенсии
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таксист отгрыз пассажирке ногти из-за плохого отзыва на поездку
ХАМАС освободило уроженца Донбасса Харкина
Уроженец Донбасса Харкина передали сотрудникам Красного Креста в Газе
Фаза Луны сегодня, 13 октября: не верим обольстителям, избегаем агрессии
Трамп объявил о завершении военного конфликта
Оверчук рассказал о совместном проекте России, Азербайджана и Ирана
Легенда советской кухни: торт «Мишка на Севере»
В Тель-Авиве появился баннер к прибытию Трампа в Израиль
Симоньян показала их с Тиграном Кеосаяном песню
Гороскоп на 13 октября: Овнам нужен тихий вечер, Близнецам нужна дипломатия
«Может кончиться плохо для всех»: Медведев о поставках Киеву Tomahawk
Медведев высмеял новую угрозу Трампа в адрес Путина
Медведев нашел для Зеленского новое прозвище
Стало известно об обходе кол-центрами закона о маркировке звонков
Юрист объяснил, могут ли дети Пугачевой получить российские паспорта
Участник трех Олимпиад Белявский раскрыл свои планы на будущее
Павлу Дурову может грозить штраф после поездки в Казахстан
Политолог оценил вероятность исчезновения Украины как государства
«Приходится перемалывать»: Пушилин описал бои на Добропольском выступе
Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.