В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий выше уровня инфляции Депутат Бессараб: с 1 января страховую пенсию проиндексируют на 7,6%

С 1 января на 7,6% проиндексируют страховую пенсию, повышение составит более 1800 рублей, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, переданным «Парламентской газетой», это больше, чем инфляция, установленная Росстатом на 2025 год в размере 6,8%. Значение средней страховой выплаты по старости достигнет 27 116 рублей.

Большинство пенсионеров выплаты за декабрь и январь получат перед Новым годом. Повышенную апрельскую пенсию — в том же месяце, — заявила она.

Бессараб напомнила, что в России 38 млн получателей страховых пенсий. При этом получатели должны знать, что размер пенсионного обеспечения не будет ниже, чем прожиточный минимум пенсионера в соответствующем субъекте страны.

Ранее депутат Сергей Миронов заявил о необходимости перехода на ежеквартальную индексацию пенсионных выплат. В настоящее время данная процедура осуществляется дважды в год. Политик также предложил привязать минимальный размер пенсии к потребительской корзине.