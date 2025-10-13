Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:05

Лавров обозначил отношение России к саммиту в Египте по Газе

Лавров: Россия готова оказать помощь на саммите по Газе в Египте

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия готова включиться в процессы саммита в Египте по Газе при соответствующем запросе от участников урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако Москва не будет навязывать свое участие в этом вопросе, уточнил дипломат в эфире канала «Россия 24».

РФ готова участвовать в любых форматах для урегулирования палестино-израильского конфликта <…> Если участники саммита в Египте по Газе сочтут нужным привлечь к процессу РФ, Москва не откажет, но навязываться не будет, — заявил Лавров.

Министр также сообщил, что Россия скептично относится к возможности достижения устойчивого урегулирования в Газе. Он выразил надежду, что стороны конфликта выполнят все договоренности по соответствующему плану президента США Дональда Трампа.

Ранее Лавров подчеркнул, что проблема Палестины не исчерпывается мирным планом Трампа. При этом он заявил, что инициатива американского лидера — лучшее, что сегодня есть на столе переговоров.

До этого президент США объявил об официальном окончании войны в Газе в Кнессете. В гостевой книге израильского парламента он оставил запись, назвав этот день «великим и прекрасным».

Сергей Лавров
сектор Газа
Египет
саммиты
