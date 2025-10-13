Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 13:45

Белоруссия создаст туристический кластер на территории арабской страны

Лукашенко: Оман выделил Белоруссии территорию для туристического кластера

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Оман выделил Белоруссии территорию для создания туристического кластера, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, арабская страна намерена реализовать свои проекты в Белоруссии, в частности, построить целлюлозно-картонный комбинат.

Землю нам выделяют, чтобы мы там создали свой огромный туристический кластер, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск продолжит закупать у российского «Газпрома» газ в том же объеме. Он добавил, что сегодня везде есть спрос на природный газ. Лукашенко также заявил о возможности строительства АЭС на востоке республики с расчетом на ЛНР, ДНР и Новороссию. Глава государства отметил, что предстоит большой блок для обсуждения общих вопросов с российской стороной.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Белоруссия рассматривают возможность отправки на орбиту Анастасии Ленковой в качестве второй белорусской женщины-космонавта. По его словам, для реализации проекта необходимо решить ряд организационных вопросов — и в случае успешного согласования всех деталей данный проект продолжит развитие космической программы Союзного государства.

Белоруссия
Александр Лукашенко
Оман
туристы
