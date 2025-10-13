Белоруссия создаст туристический кластер на территории арабской страны

Оман выделил Белоруссии территорию для создания туристического кластера, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, арабская страна намерена реализовать свои проекты в Белоруссии, в частности, построить целлюлозно-картонный комбинат.

Землю нам выделяют, чтобы мы там создали свой огромный туристический кластер, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск продолжит закупать у российского «Газпрома» газ в том же объеме. Он добавил, что сегодня везде есть спрос на природный газ. Лукашенко также заявил о возможности строительства АЭС на востоке республики с расчетом на ЛНР, ДНР и Новороссию. Глава государства отметил, что предстоит большой блок для обсуждения общих вопросов с российской стороной.

До этого глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Белоруссия рассматривают возможность отправки на орбиту Анастасии Ленковой в качестве второй белорусской женщины-космонавта. По его словам, для реализации проекта необходимо решить ряд организационных вопросов — и в случае успешного согласования всех деталей данный проект продолжит развитие космической программы Союзного государства.